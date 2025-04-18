Tahminini güncelledi: Citi altın tahminini yükseltti
Citi Research, güvenli liman talebi nedeniyle önümüzdeki üç ay için altın fiyat hedefini ons başına 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltti.
Citi, Çinli sigorta şirketlerinden gelen yeni altın alımları ve vergilerle ilgili riskler ile piyasa zayıflığı nedeniyle artan güvenli liman talebi doğrultusunda tahmininde değişikliği gittiğini belirtti.
Citi analistleri yayımladıkları notlarında, “Altının şu anda son derece nadir görülen fiziksel bir arz açığında olduğunu düşünüyoruz, bu da fiyatların yükselmesi gerektiği anlamına geliyor; çünkü piyasayı dengelemek için stok sahiplerinin satış yapmaya teşvik edilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.