Tahminini güncelledi: Citi altın tahminini yükseltti

Citi, Çinli sigorta şirketlerinden gelen yeni altın alımları ve vergilerle ilgili riskler ile piyasa zayıflığı nedeniyle artan güvenli liman talebi doğrultusunda tahmininde değişikliği gittiğini belirtti.

Citi analistleri yayımladıkları notlarında, “Altının şu anda son derece nadir görülen fiziksel bir arz açığında olduğunu düşünüyoruz, bu da fiyatların yükselmesi gerektiği anlamına geliyor; çünkü piyasayı dengelemek için stok sahiplerinin satış yapmaya teşvik edilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.