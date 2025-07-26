Tarihi zirvesini gören altında sert düşüş

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatları üzerinde belirleyici oldu. ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler ve tahvil faizlerindeki dalgalanmalar, altın üzerinde baskı yarattı. Özellikle 23 Temmuz'da doların zayıflamasıyla yaşanan yükselişin ardından, piyasada düzeltme hareketi etkili oldu.

Ons altın 3 bin 337 dolar seviyelerine geriledi

Uluslararası piyasalarda da benzer bir tablo gözlendi. Ons altın, haftanın son günlerinde yaşadığı geri çekilme ile 3 bin 337 dolar seviyelerine kadar düştü. Bu gelişme, yatırımcıların gözünü yeni ekonomik verilere ve merkez bankalarının vereceği mesajlara çevirmesine neden oldu. Uzmanlar, kısa vadede altın fiyatlarında yön arayışının süreceğini belirtiyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet altında da düşüş görüldü

Altındaki dalgalanma, diğer altın türlerine de yansıdı. Çeyrek altın sabah saatlerinde 7 bin 101 TL alış, 7 bin 180 TL satış fiyatından işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 28 bin 318 TL alış, 28 bin 588 TL satış seviyelerinde fiyatlandı. Tam altın ve yarım altında da sınırlı düşüşler dikkat çekti.