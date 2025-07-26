Tarihi zirvesini gören altında sert düşüş
Altın fiyatları, haftayı düşüş ile kapattı. Hafta ortasında 4 bin 452 TL ile tarihi zirvesini gören gram altın, haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. Cuma günü kapanışında gram altının alış fiyatı 4 bin 351,28 TL, satış fiyatı ise 4 bin 352,20 TL olarak kayıtlara geçti.
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatları üzerinde belirleyici oldu. ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler ve tahvil faizlerindeki dalgalanmalar, altın üzerinde baskı yarattı. Özellikle 23 Temmuz'da doların zayıflamasıyla yaşanan yükselişin ardından, piyasada düzeltme hareketi etkili oldu.
Ons altın 3 bin 337 dolar seviyelerine geriledi
Uluslararası piyasalarda da benzer bir tablo gözlendi. Ons altın, haftanın son günlerinde yaşadığı geri çekilme ile 3 bin 337 dolar seviyelerine kadar düştü. Bu gelişme, yatırımcıların gözünü yeni ekonomik verilere ve merkez bankalarının vereceği mesajlara çevirmesine neden oldu. Uzmanlar, kısa vadede altın fiyatlarında yön arayışının süreceğini belirtiyor.
Çeyrek ve Cumhuriyet altında da düşüş görüldü
Altındaki dalgalanma, diğer altın türlerine de yansıdı. Çeyrek altın sabah saatlerinde 7 bin 101 TL alış, 7 bin 180 TL satış fiyatından işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 28 bin 318 TL alış, 28 bin 588 TL satış seviyelerinde fiyatlandı. Tam altın ve yarım altında da sınırlı düşüşler dikkat çekti.