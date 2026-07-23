TCMB faiz kararı sonrası altın fiyatlarında ilk tepki: Gram altın 6.170 TL bandında dengelendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %37 seviyesinde sabit bırakmasının ardından altın piyasasında ilk tepkiler sınırlı kaldı. Kararın ardından döviz kurlarında belirgin bir hareket yaşanmazken, altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dengeli bir seyir izledi. Karar sonrası işlemlerde ons altın 4.085 dolar, gram altın ise 6.170 TL seviyelerinde işlem gördü.
Hafta başında jeopolitik risklerin etkisiyle yükselen ons altın, karar günü küresel piyasalarda görülen kar satışlarıyla geri çekildi. Önceki işlemlerde 4.160 dolar seviyesini test eden ons altın, karar sonrasında günlük bazda %0,83 düşüşle 4.085 dolar seviyesine geriledi.
Piyasalarda dikkatin önümüzdeki hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrilmesi, değerli metallerde temkinli fiyatlamayı beraberinde getirdi. Bu görünüm, ons altında 4.000-4.200 dolar bandının kısa vadede önemini koruduğuna işaret etti.
İç piyasada fiyatlar dengelendi
TCMB'nin politika faizini değiştirmemesi, iç piyasada altın fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşanmasını engelledi. Kararın ardından gram altın 6.170 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 10.100-10.170 TL bandında fiyatlandı. Yarım altın 20.200-20.350 TL aralığında işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.200-40.500 TL bandında alıcı buldu.
Yüksek faiz ortamı izlenmeye devam ediyor
Politika faizinin %37 seviyesinde korunması, Türk lirası cinsi yatırım araçlarının getirisini yüksek tutmaya devam etti. Bu görünüm, iç piyasada altına yönelik talebin seyrini etkileyen unsurlar arasında yer alırken, fiyatlamalarda küresel gelişmeler belirleyici olmayı sürdürdü.
Önümüzdeki dönemde altın piyasasının yönünde Fed'in faiz kararı, küresel enflasyon görünümü ve jeopolitik gelişmelerin öne çıkması beklenirken, yurt içinde ise TCMB'nin para politikası ve döviz kurundaki seyir yakından takip edilecek.