TCMB inceledi: Altın yatırımcısı kazancını nereye harcıyor?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı yılın son Enflasyon Raporu’nda, altın tasarrufların servet etkisiyle harcamalara yansıyarak talep ve enflasyonist etkisine yönelik sektörel dağılımları yer aldı.

“Yüksek ve Düşük Altın Oranına Sahip İllerin Seçili Kartlı Harcama Kalemlerinin Gelişimi” başlıklı verilere göre, yüksek altın ve düşük altın oranı olan illerde en yüksek farklılık, elektrik-elektronik eşya/bilgisayar harcamalarında oldu. Giyim ve aksesuardaysa farklar daha az olmasına karşın dikkat çekti.

Telekomünikasyonda da harcamalar arasındaki farklar dikkat çekerken, toplam harcamalara yansıma fark göstermedi.

Mobilya ve dekorasyonda farkın son dönemde açıldığı görülürken, seyahat acenteleri ve taşımacılık alanında ise farkın azaldığı tabloya yansıdı.

Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarında 2023 yılı son çeyreğinden itibaren görülen hızlı yükselişin etkisiyle Türkiye’de geleneksel bir tasarruf aracı olan altındaki bu değer artışının hanehalkı tüketiminde etkilerine yönelik TCMB’nin yaptığı hesaplamalarda, konut fiyatlarında ve otomobil satışlarında yukarı yönlü etki yaptığı değerlendirildi.

Altındaki değer artışının etkisinin kredi ve banka kartı harcamaları üzerinde nasıl bir değişime yol açtığı, alt harcama grupları ayrımında incelenirken, altın fiyatlarındaki artışın özellikle dayanıklı ve yarı dayanıklı ürün ve seyahat harcamalarında anlamlı bir etki yaptığı belirtildi.