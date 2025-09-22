TKYB/Kömürcüoğlu yorumladı: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından yükselişini sürdürerek yeni bir rekora ulaştı. Yatırımcılar bu hafta ABD’den açıklanacak enflasyon verilerini yakından takip edecek.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Başekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, APara yayınında altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Altında iki temel gelişmeyi izlemek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz döngüsü ki burada şu anda beklentiler biliyorsunuz faiz indiriminin devam edeceği yönünde. Bu halihazırda Amerika tarafındaki getirileri de yavaşlatacağı için, azaltacağı için altına olan talebi arttırıyor. Diğer mesele de jeopolitik gelişmeler. Malumunuz son dönemdeki jeopolitik gelişmeler kısmen soluklansa da Avrupa kaynaklı geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız Avrupa-Rusya arasındaki ilişkiler kaynaklı bazı gerilimler var." ifadelerini kullandı.

"Altının tarihi rekorlarını tazeleyeceği beklentileri artıyor"

Kömürcüoğlu "Her iki cephe de altın fiyatlarının daha da artabileceğine işaret ediyor. Şu noktada doğrudan bir hedef rakam vermek, zikretmek kolay değil ama altının tarihi rekorlarını tazeleyeceği yönündeki beklentilerin arttığını rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.