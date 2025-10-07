TL karşısında 10 yılda 43'e katlandı: Gram altındaki yükseliş sürecek mi?

Altının ons fiyatı 7 Ekim'de 3 bin 985 doları geçerek rekor kırdı. Aynı gün Türkiye'de gram altın fiyatı 5 bin 344 liraya yükseldi. Altının gramı Haziran 2025'te 4 bin 300 TL'yi, 2 Eylül'de ise 4 bin 600 TL'yi aşmıştı.

Altın neden yükseliyor?

BBC Türkçe'nin haberine göre Ekonomistler altındaki artışın nedenini çeşitli faktörlere bağlıyor. 30 Eylül'deki son faktör ABD'deki hükümetin borçlanma limitini artıramayarak kapanma ihtimali oldu. ABD Kongresi'ndeki siyasi liderlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinden bir uzlaşma çıkmaması, yatırımcıların dolardan altına yönelmesine yol açtı. Bundan önce de Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) parasal gevşeme ihtimalini değerlendirmesiyle altın rekor kırmıştı.

Trump etkisi

Altının bir süredir devam eden yükselişinde, ABD Başkanı Trump tarafından ülkenin ticaret politikasında yapılan öngörülemez değişiklikler de etkili olmuştu. Trump'ın göreve başlamasından sonra yalnızca birkaç ay içinde altının dolar cinsinde değeri yüzde 28 yükselmişti. 26 Ağustos'ta ise Trump'ın Merkez Bankası yöneticisi Lisa Cook'u görevden almasıyla birlikte altın tekrar değer kazandı.

Jeopolitik belirsizlikle ilgili korkular da altının cazibesini artırdı. Nisan ayında rekorlar kırdıktan sonra Mayıs'ta bir miktar gerileyen altının fiyatı, İsrail'le İran'ın birbirlerine roketlerle saldırmasının ardından tekrar arttı.

"Bu tür koşullar, altın için mükemmel bir fırtına olarak değerlendirilebilir"

Madencilik endüstrisi tarafından finanse edilen bir ticaret birliği olan Dünya Altın Konseyi'nin kıdemli piyasa analisti Louise Street, "Bu tür koşullar, altın için mükemmel bir fırtına olarak değerlendirilebilir" diyor. Türkiye'deki altın fiyatlarıysa sadece altının dolara karşı değer kazanmasından değil, Türk lirasının genel olarak değer kaybetmesinden de büyük oranda etkilendi.

Haziran ayında BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık'a göre altın fiyatları ne kadar yükselirse yükselsin Türk insanının ilgisi devam edecek:

"Altın ile ilk temas doğumdan sonra hediyeler ile başlar, birçok insanın ölümünden sonra kimseye yük olmamak adına kefen parası olarak kenara attığı altın ile sona erer. Herhalde dünyada altına bu kadar değer veren başka millet yoktur."

Çeyrekten grama kayan ilgi

Altın fiyatlarında 2025'in başından bu yana yaşanan artışla birlikte gram altının popülaritesi de arttı. İKO Başkanı Atayık, eskiden düğün ve sünnet gibi törenlerde sadece yarım ve çeyrek altın takılırken ekonomik şartların değişmesiyle birlikte gram, yarım gram ve hatta çeyrek gram altın tercih edildiğini söyledi. Atayık "Gram altına talebin artmış olması insanların hem tasarruf, hem de ekonomik alım güçlerinin; ancak buna yettiğini gösteriyor" diyor. Gram altına artan ilgiyi Google Trendler'de de görmek mümkün. TL'nin değer kaybının hızlanmaya başladığı 2018'e kadar çeyrek altın aramaları, gram altından daha fazla, dönem dönem de birkaç katıydı. Fakat 2018'de gram altın aramaları öne geçti. Bugün çeyrek altın aramalarının yaklaşık iki katı.

Gram altın TL karşısında 10 yılda 43'e katlandı

Bunun başlıca nedeni, gram altının çeyrek altından yaklaşık yüzde 40 daha ucuz olması. Ocak 2001'de asgari ücretle 11 çeyrek altın alınabilirken, bugün ancak üç adet alınabiliyor. Bu nedenle pek çok kişi çeyrek altın yerine gram altına yöneliyor.