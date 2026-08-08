Tonguç Erbaş’tan çarpıcı altın analizi: Yükseliş kalıcı, gramda hedef 7.500 TL

Altın fiyatlarındaki artışın dönemsel etkenlerden kaynaklanmadığını söyleyen Tonguç Erbaş, yükselişin kalıcı olduğunu düşündüğünü belirtti. Bu yükselişin temelinde üretim maliyetleri veya düğün sezonu gibi faktörlerin yatmadığını ifade eden Erbaş, son 25 yıl içinde artan para arzı ve ABD dolarının alım gücünün azalmasının ana stratejiyi oluşturduğunu kaydetti.

"Fonlar altın stokluyor"

Normal şartlarda petrol fiyatları, faizler ve dolar endeksi yükselirken altının değer kaybetmesi gerektiğini hatırlatan Erbaş, mevcut tabloda altının da yükselmesini ‘kritik bir konu’ olarak niteledi. Büyük fonların riskli varlıklardaki pozisyonlarını korurken aynı zamanda altın stokladıklarını vurgulayan Erbaş, özellikle son iki yıldır fonların metrik ton bazında altın pozisyonlarını artırdığını söyledi.

Altında kritik seviyeler

Teknik seviyelere dikkat çeken Erbaş, ons altında 4.200 doların altına inilmediği sürece ivmenin yukarı yönlü kalacağını belirtti. Yıl sonu veya yılın zirvesi için ons altında 4.600 - 4.800 dolar aralığına işaret eden Erbaş, gram altın tarafında ise 7.250-7.500 TL bandına yakın bir hedefle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu stratejinin geçerli kalması için gramın 6.000 TL, onsun ise 4.000 dolar üzerinde tutunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yatırımcılar için 4.000 ile 4.850 dolar arasındaki bölgenin bir fırsat alanı olduğunu kaydeden Erbaş, fiyatlardaki geri çekilmelerin tedirginlik yaratmaması gerektiğini vurguladı. "Korkmadan toplamak gereken bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum" diyen Erbaş, yılın ikinci yarısı için ons tarafında %10, gram tarafında ise %15 civarında bir getiri öngördüğünü açıkladı.

"Altın fonlarında geçmiş performansa bakılmalı"

Piyasada yaklaşık 20 farklı altın fonu bulunduğuna dikkat çeken Erbaş, bu fonlar arasındaki getiri farklarının %10’lara ulaşabildiğini belirtti. Yatırımcıların fon seçerken fon büyüklüğüne, son 3-4 yıllık geçmişine ve içindeki ürün dağılımına mutlaka bakması gerektiğini söyledi. Erbaş ayrıca, mevcut altın konseptinin kasım ayındaki ABD ara seçimlerine kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.