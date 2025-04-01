Altında 'Trump' etkisi: ABD'nin altın sevkiyatı fiyatları uçurdu!

Comex’in son verilerine göre, ABD’de depolardaki altın miktarı 43,3 milyon ons ile tarihi zirvesine ulaştı. Trump’ın Başkan seçildiği kasım ayında 17,1 milyon ons seviyesinde olan altın miktarı; güncel fiyatlarla 135 milyar dolar ediyor.

Ons altın 3 bin 100 doları aşarak yeni bir rekor kırarken, 2024 yılında yüzde 27 yükselen altın fiyatları, 2025’in ilk 3 ayında yüzde 19 artış gösterdi.

Sevkiyat sürüyor

Altın sevkiyatları bir miktar yavaşlasa da ABD’ye altın taşımacılığı hâlâ sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çarşamba günü açıklayacağını belirttiği ve "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdiği büyük gümrük vergileri, tarifeler ve düzenlemelerin beklentileriyle yatırımcılar altına yönelmeye devam ediyor.

Dünyanın en büyük altın rafine ve transit merkezi olan İsviçre’den ABD’ye düzenli olarak altın gönderilmeye devam ederken, bir İsviçre rafineri yetkilisi, "ABD’ye hâlâ neredeyse her gün altın sevkiyatı yapılıyor” dedi.

4 ayda 79 milyar dolar

Aralık ile mart ayları arasında Comex’e 25,4 milyon ons altın teslim edilirken, bu sevkiyatların toplam değeri 79 milyar dolara ulaştı. ABD’deki ithalat tarifesi riskinin artması, Comex vadeli altın fiyatları ile Londra spot fiyatları arasındaki farkı açarak stoklamayı teşvik etti. ABD’deki Comex altın stokları şu anda ülkenin beş yıllık toplam altın tüketimine eşit seviyeye ulaştı.

Londra merkezli BullionVault’un araştırma birimi başkanı Adrian Ash, "Şu anda kimsenin ABD’den altın ihraç etmeye başlayacağını sanmıyorum" dedi. Ancak, ABD’nin ithalat tarifelerinden altını muaf tutması halinde bu eğilim tersine dönebilir.

Londra hala merkez

Londra, dünyanın en büyük tezgâh üstü (OTC) altın ticaret merkezi olarak, New York’a yapılan büyük sevkiyatların etkisini hafifletti. Likiditeyi artırmak amacıyla merkez bankalarından altın ödünç alındı ve Bank of England’ın (BoE) kasalarında depolandı.

Londra Külçe Altın Piyasası Birliği (LBMA), şubat sonu itibarıyla Londra kasalarında 8 bin 477 metrik ton altın bulunduğunu açıkladı. Bu miktar, Comex’te depolanan altının altı katına denk geliyor. Analistlere göre, küresel altın fiyatlarının belirlenmesinde Londra hala ana merkez olma özelliğini koruyor.