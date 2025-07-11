Trump gerginliği altını yükseltti: Son 1 haftanın zirvesine çıktı

Trump'ın Kanada'ya yüzde 35 gümrük vergisi uygulayacağını duyurması sonrası artan küresel belirsizliğe yatırımcıların tepki vermesiyle ons altın bugün 3 Temmuz'dan bu yana ilk kez 3357 doların üzerine çıktı.

Ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,94 artışla 3355,27 dolarda işlem görürken, altın fiyatı ay başından bu yana yüzde 1,58, yıl başından bu yana ise yüzde 27,85 yükseldi.

MUFG analistleri, altının Başkan Donald Trump'ın Kanada, Brezilya ve bakır ithalatına yönelik yeni vergiler de dahil olmak üzere kapsamlı gümrük vergisi planlarının yol açtığı yenilenen güvenli liman talebinden yararlandığını söyledi.

Tarifelerin uygulanacağı son tarih olan 1 Ağustos'un yaklaşması piyasadaki endişeyi artırdı.

Ayrıca, Trump'ın hafta sonu Rusya konusunda bir açıklama yapabileceği açıklaması, jeopolitik gerilimlerin yeniden öne çıkacağı yönündeki tedirginliği beraberinde getirdi.