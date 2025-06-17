Trump'ın Tahran için tahliye çağrısı ons altına destek verdi

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı, ABD Başkanı Trump'ın Tahran halkına seslenerek şehri boşaltmalarını söylemesinin ardından hareketlendi.

Trump'ın sözlerinin ardından ons altın 3403,37 dolara kadar toparlandı, ancak bu seviyede tutunamadı ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,18 artışıyla 3391,22 dolardan işlem gördü.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Piyasa duyarlılığı, Orta Doğu'daki olaylarla ilgili olarak tırmanma ve gerilimi azaltma arasında gidip gelmeye devam ediyor ve altın fiyatının 3400 dolar seviyesinin her iki tarafındaki hareketlerini yönlendiren şey de bu ileri geri duyarlılık değişimleri" dedi.

Analistler, 3400 doların üzerinde tutunamayan ons altında 3373 dolar desteğinin test edilmesini ve bu seviyenin kırılması halinde 3348 dolar desteğine kadar geri çekilme yaşanmasını bekliyorlar.