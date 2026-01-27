Trump'ın vergi resti piyasayı gerdi: Altın coştu, gümüş rekora koşuyor

Altın, bir önceki seanst ilk kez 5 bin 100 dolar eşiğini aşmasının ardından salı gününe de yüksek seviyeden başladı. Spot altın, yüzde 1 artışla ons başına 5 bin 74 dolara çıktı. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,4 düşüşle 5 bin 59,90 dolardan işlem gördü.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın ise yüzde 0,5'lik yükselişle 7 bin 79 lira seviyesine yükseldi. Gram altın bir önceki seansta 7 bin 129 lira ile rekor kırmıştı.

"Trump’ın vergi resti altını güvenli liman olarak cazip kılıyor"

Cnbc-E'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Trump’ın bu yılki sarsıcı politika yaklaşımı, değerli metalleri savunma aracı olarak öne çıkarıyor. Kanada ve Güney Kore’ye yönelik daha yüksek tarife tehditleri, altını güvenli liman olarak cazip kılıyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’den ithal edilen otomobil, kereste ve ilaçlara yüzde 25 vergi uygulanacağını açıklarken, Washington’la ticaret anlaşması yapılmamasını eleştirdi. Kanada’ya yönelik vergi tehdidi de, Başbakan Mark Carney’nin Çin ziyareti sonrası gündemdeki yerini koruyor.

Dolar zayıflıyor, altın parlıyor

ABD ve Japon yetkililerin yeni müdahalelerle yeni zayıflatma çabaları dolar üzerinde baskı yaratırken, bu durum dolar bazlı altını yabancı alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Waterer’a göre yaklaşan ABD hükümeti kapanması riski ve Trump’ın öngörülemez politikaları da doların zayıflığını pekiştiriyor.

Fed belirsizliği fiyatlamayı etkiliyor

Piyasalar, bugün başlayacak toplantıda Fed’in faizleri sabit tutmasını bekliyor. Bu beklentiler; Fed Başkanı Powell’a yönelik cezai soruşturma iddiaları, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınmasına ilişkin girişimler ve mayıs ayında Powell’ın halefinin açıklanacak olması gibi başlıklarla gölgeleniyor.

Gümüş rekora yakın, platin ve paladyum geri çekildi

Spot gümüş yüzde 5,2 sıçrayışla 109,22 dolara yükseldi. Gümüş, pazartesi günü 117,69 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Gümüş, yıl başından bu yana yüzde 53 prim yaptı.

Buna karşılık spot platin yüzde 2,5 düşüşle 2 bin 658,19 dolara, paladyum ise yüzde 1,3 gerileyerek 1.956,31 dolara indi.