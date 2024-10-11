TÜFE sonrası gözler ÜFE’de: Ons altın zayıflayan dolar ile yükseldi

Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve karışık ABD verilerinin etkisiyle erken Avrupa işlemlerinde yükselirken, piyasalar Fed'in kasım ayındaki toplantısında faizleri 25 baz puan indireceğine dair fiyatlamaları artırdı.

ABD’de son veriler enflasyonun eylül ayında yüzde 2,4'e gerilediğini ancak beklenenden daha yavaş düştüğünü gösterirken, işsizlik başvuruları bir yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Altın vadeli işlemleri yüzde 0,7 artışla ons başına 2.658,20 dolardan işlem görüyor, ancak haftayı marjinal bir düşüşle kapatma yolunda ilerliyor.

Yatırımcılar şimdi faiz oranlarının seyri ve ABD ekonomisinin sağlığı hakkında daha fazla bilgi için cuma günü açıklanacak çekirdek ÜFE verilerini bekliyor.

Ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,6 artışla 2646 dolar seviyesinde işlem görüyor.