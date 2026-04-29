Türkiye’de altın talebi arttı: Son 7 çeyreğin zirvesine çıktı

Dünya Altın Konseyi'nin yılın ilk çeyreğine ilişkin raporuna göre, Türkiye'de bu dönemde altın külçe ve sikke talebi yıllık yüzde 29 artışla 26,1 tona yükseldi. Bu seviye son yedi çeyreğin en yüksek seviyesi olarak gerçekleşti.

Talebe ilişkin büyüklüklere tutar olarak bakıldığında ise ilk çeyrekte rekor izlendi. BloombergHT’nin derlediği verilere göre yılın ilk çeyreğinde altının ons fiyatı ortalama olarak 4 bin 872 dolar oldu. Bu fiyata göre hesaplandığında Türkiye'nin ilk çeyrekte altın külçe ve sikke talebi 4,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Dünyada da eğilim benzer

Dünya Altın Konseyi raporuna göre, 2026’nın ilk üç ayında küresel altın talebi parasal değer bazında yüzde 74 artarak 193 milyar dolar ile rekor kırdı. Külçe ve sikke talebi tarihin en yüksek ikinci çeyrek performansını sergilerken, teknoloji alanındaki talebi yapay zekâ yatırımları sürükledi.

Merkez bankalarında görünüm

Merkez bankaları, çeyrek içindeki satış aktivitelerindeki artışa rağmen, yıllık bazda yüzde 3 artışla net 244 ton altın satın aldı.

Rekor seviyedeki altın fiyatları mücevherat hacmini yüzde 23 daraltarak baskı altına aldı. Buna rağmen, bu alandaki toplam harcama miktarı yüzde 31 oranında artış gösterdi.

Teknoloji sektöründe altın kullanımı yüzde 1 artışla 82 tona ulaştı. Bu büyümenin temel kaynağı olarak yapay zekâ altyapı çalışmalarının devam etmesi gösterildi.