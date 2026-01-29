Türkiye'de vatandaşın altın talebi geçen yıl geriledi

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, Türkiye'de hem takı hem de külçe altın talebinde önemli düşüşler yaşanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi altın rezervlerini güçlendirmeye devam etti.

Konsey'in raporuna göre, Türkiye'de dördüncü çeyrekte takı altın talebi yıllık bazda %35 oranında azalarak 7,7 tona geriledi. 2025 yılında ise takı altın talebinin %20 düşüşle 32,8 tona indiği kaydedildi.

Külçe altın talebinde de benzer bir tablo gözlendi. Dördüncü çeyrekte yıllık %9'luk bir düşüşle 21,3 ton talep edilirken, 2025 yılı için talebin %37 azalarak 71,1 tona gerilediği belirtildi.

Rezervler güçlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise altın alımlarını sürdürdü. TCMB'nin 2025 yılı Ekim sonu itibarıyla 27 ton altın alımı yaparak resmi rezervlerini 644 tona yükselttiği vurgulandı.

Altın ithalatında kota uygulaması devam ederken, verilere de bu durum yansıyor. 2023 Ağustos’tan bu yana altın ithalatına kota sınırlaması getirilmesiyle ithal edilen altın miktarı azalmıştı.