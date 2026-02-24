UBS açıkladı: Altında yeni rekor bekleniyor

İsviçre merkezli UBS Bank, jeopolitik riskler, Fed faiz indirimleri ve sıkılaşan arz koşullarıyla altının önümüzdeki aylarda 6.200 dolar/ons seviyesine yükselebileceğini bildirdi. Banka, altına yönelik “cazip” görüşünü yineledi.

ABD-İran gerilimi ve Orta Doğu’daki askeri hareketlilik nedeniyle jeopolitik belirsizliğin yüksek kalmasını bekleyen UBS, jeopolitik şokların geniş piyasalar üzerindeki etkisinin geçici olabildiğini ancak altın gibi korunma araçlarına talebi artırdığını belirtti.

UBS, Matriks Haber’in aktardığına göre, Fed’in gevşeme döngüsünü sürdürmesini ve eylül sonuna kadar iki adet 25 baz puan faiz indirimi yapmasını beklediğini, doların zayıflaması ve gerileyen reel getirilerin altını destekleyeceğini ifade etti.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, küresel altın talebi 2025’te ilk kez 5.000 tonun üzerine çıktı. UBS, yatırım akımları ve merkez bankası alımlarının talebi desteklemeyi sürdüreceğini bildirdi.

Arz tarafında ise büyümenin sınırlı kaldığı belirtildi. Wood Mackenzie, yaklaşık 80 madenin 2028’e kadar mevcut üretim planlarını tüketeceğini tahmin etti.