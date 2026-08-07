UBS'den altın için 5 bin dolar tahmini

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Spot altın yaklaşık 4 bin 295 dolar seviyesinde işlem görürken, fiyatlar ocak ayı sonunda görülen 5 bin 594 dolarlık rekor seviyenin yaklaşık yüzde 23 altında bulunuyor.

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisini güçlendirmesiyle baskı altında kaldı. Yüksek faizler, faiz getirisi sunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

UBS faiz indirimini 2027'de bekliyor

Fed geçen hafta politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. UBS, enflasyonun kademeli olarak yavaşlamasını ve bunun Fed'e 2026 boyunca faizleri sabit tutma alanı sağlamasını bekliyor.

Banka, Fed'in faiz indirim döngüsüne 2027'de yeniden başlamasını öngörüyor. Bu beklenti doğrultusunda UBS, altının 2027'nin ilk yarısında ons başına 5 bin dolar seviyesine yükselebileceği tahmininde bulundu.

4 bin dolar ve altına dikkat çekti

UBS Baş Yatırım Sorumlusu Mark Haefele, altın fiyatlarında 4 bin dolar seviyesine veya bu seviyenin altına doğru yaşanabilecek zayıflık dönemlerinin stratejik pozisyon oluşturmak için fırsat sunabileceğini belirtti.