UBS'den altın için yeni tahmin: 6.200 dolara yükseltti

UBS, altın için fiyat hedefini yükselterek Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için ons başına 6.200 dolar seviyesini öngördü. Bankanın önceki tahmini ons başına 5.000 dolar düzeyindeydi.

Bu iyimser beklenti, SPDR Gold Shares ETF’nin (GLD) son bir yılda yüzde 94,56 gibi dikkat çekici bir getiri sağlamasıyla destekleniyor.

Yatırım bankası, önümüzdeki yıllarda merkez bankalarının güçlü altın alımlarının sürmesini, ETF’lere yönelik girişlerin artmasını ve külçe talebindeki yükselişi altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel unsurlar olarak ele alıyor.

InvestingPro verilerine göre GLD, son altı ayda yüzde 61,49 yükselirken, yılbaşından bu yana getiri yüzde 24,79 seviyesine ulaştı. Bu tablo, güçlü talebi yansıtıyor.

UBS, olumlu görünümü ABD’de reel faizlerin düşmesi, küresel ekonomik endişelerin devam etmesi ve özellikle ara seçimler ile artan mali baskılara bağlı olarak ABD iç politikasına ilişkin belirsizlikler gibi faktörlere bağlıyor.

2026 sonunda altın ne kadar olacak?

UBS, ABD’deki ara seçimlerin ardından altın fiyatlarının 2026 yılı sonuna doğru sınırlı bir geri çekilme ile ons başına 5.900 dolar seviyesine gerilemesini öngörüyor.