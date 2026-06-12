UBS’den altında aşağı yönlü revizyon: Kısa vadede baskı sürecek
UBS, altın fiyatı tahminlerini ons başına 300 ila 900 dolar arasında aşağı yönlü revize etti.
UBS, güçlü ABD verileri ve Fed'in faiz indirimlerini öteleyeceği beklentilerini gerekçe göstererek altın fiyatı tahminlerini ons başına 300 ila 900 dolar arasında aşağı yönlü revize etti.
Banka, yükselen tahvil getirileri ve güçlenen doların kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı yaratacağını belirterek, altının ons fiyatının 3.850-4.000 dolar aralığına gerileyebileceğini öngördü.
Bununla birlikte UBS, 12 aylık görünümde altına yönelik olumlu görüşünü koruduğunu açıkladı. Banka, gelecekte beklenen faiz indirimleri, doların zayıflaması ve merkez bankalarının devam eden altın alımlarının fiyatları destekleyeceğini ifade etti.