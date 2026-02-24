Üç haftanın zirvesinden geri dönen altın, negatif seyir izliyor

Piyasalar, Trump’ın gümrük tarifelerine ilişkin planlarına dair netlik arayışını sürdürürken, güvenli liman talebinde dalgalanma görüldü.

Spot altın yüzde 1,18 düşüşle ons başına 5.174 dolardan işlem görüyor

ABD dolar endeksinin yüzde 0,1 yükselmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. Analistler, yükselişin ardından gelen kar satışlarının düşüşü hızlandırdığını belirtti.

Genel görünümün hala altın lehine olduğunu savunan analistler, doların zayıflaması ya da jeopolitik risklerin artması halinde fiyatların yeniden 5.210 dolar seviyesine yönelerek 5.249 doların üzerini test edebileceği ifade ediliyor.

Spot gümüş de yüzde 1 düşüşle 88 dolardan işlem görüyor.