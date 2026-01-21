Ünlü analist uyardı: Altın uçuyor, gümüş frene basabilir

BNP Paribas Emtia Stratejisi Direktörü David Wilson, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altının 5.000 dolar sınırına dayanacağını, gümüşün ise 100 doları gördükten sonra sert bir düzeltme yaşayacağını öngörüyor.

Bloomberg’e konuşan David Wilson, altın fiyatlarındaki yükselişin arkasındaki temel nedenin belirsizlik olduğunu vurguladı.

“5 bin dolar yakın bir hedef”

Wilson, "Altın belirsizlikten beslenir. Geçtiğimiz yıl boyunca sürekli rekorlar kırdık ve bu belirsizliğin şu anda da devrede olduğunu görüyoruz. Kasım ayında altının 5.000 doları göreceğini tahmin ettiğimizde bu çok büyük bir iddia gibi görünüyordu; ancak şu an 4.700 dolar seviyesindeyiz. 5.000 dolar artık çok yakın bir hedef" diye konuştu.

“Gümüşte geri çekilme sert olabilir”

Gümüş fiyatları 2025 yılındaki fiziksel arz sıkıntılarıyla büyük bir ralli yapmış olsa da Wilson, yatırımcıları kar realizasyonu konusunda uyardı.

Gümüşün altına kıyasla daha sığ ve daha az likit bir piyasa olduğunu hatırlatan analist, şu noktaların altını çizdi:

“2025'teki arz kesintileri çözülmeye başladı ve kiralama oranları hızla düşüyor. Gümüş 100 dolar seviyesine ulaştığında, spekülatif akımların kar alma isteğiyle piyasada ciddi bir geri çekilme yaşanabilir.”