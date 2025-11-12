Ünlü banka altında beklenen zirveyi yükseltti

ANZ Bank, ekim ayında yayınladığı raporda altın fiyatın için 4.600 dolar/ons olarak öngördüğü tepe noktasını yukarı yönlü revize etti.

ANZ bugün yayınladığı rapor ile ons altının 2026 ortasına kadar 4.800 dolar seviyesinde tepe yapacağını tahmin etti.

Banka, bu yükselişi destekleyen temel faktörler arasında uygun politika önlemleri, ekonomik belirsizlikler ve sınırlı yatırım alternatiflerini gösterdi.

Yükseliş beklentileri sürüyor

JPMorgan, ons altın için 2026 dördüncü çeyrek ortalama fiyat tahminini 5.055 dolar olarak duyurmuştu. Geçen ay yayımladığı raporda JPMorgan stratejistleri, yatırımcı talebinin altın fiyatlarını üç yılda ikiye katlayabileceğini öngördüklerini açıklamıştı.

Goldman Sachs da altın için 2026 sonu fiyat hedefini ons başına 4.900 dolar olarak korumuştu. Merkez bankaları ile kurumsal yatırımcı talebinden kaynaklanan yukarı yönlü trendin de sürdüğünü belirtti.