  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Ünlü banka altında beklenen zirveyi yükseltti
Takip Et

Ünlü banka altında beklenen zirveyi yükseltti

ANZ, altın fiyatı için tepe noktası tahminini yükseltti. Banka, geçen ay açıkladığı tepe noktasını yaklaşık 10 gün sonra revize etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü banka altında beklenen zirveyi yükseltti
Takip Et

ANZ Bank, ekim ayında yayınladığı raporda altın fiyatın için 4.600 dolar/ons olarak öngördüğü tepe noktasını yukarı yönlü revize etti.

ANZ bugün yayınladığı rapor ile ons altının 2026 ortasına kadar 4.800 dolar seviyesinde tepe yapacağını tahmin etti.

Banka, bu yükselişi destekleyen temel faktörler arasında uygun politika önlemleri, ekonomik belirsizlikler ve sınırlı yatırım alternatiflerini gösterdi.

Yükseliş beklentileri sürüyor

JPMorgan, ons altın için 2026 dördüncü çeyrek ortalama fiyat tahminini 5.055 dolar olarak duyurmuştu. Geçen ay yayımladığı raporda JPMorgan stratejistleri, yatırımcı talebinin altın fiyatlarını üç yılda ikiye katlayabileceğini öngördüklerini açıklamıştı.

Goldman Sachs da altın için 2026 sonu fiyat hedefini ons başına 4.900 dolar olarak korumuştu. Merkez bankaları ile kurumsal yatırımcı talebinden kaynaklanan yukarı yönlü trendin de sürdüğünü belirtti.

Ünlü finans uzmanından dolar uyarısı: Trump döneminde cazibesini daha da yitirecekÜnlü finans uzmanından dolar uyarısı: Trump döneminde cazibesini daha da yitirecekKüresel Ekonomi
Commerzbank'tan emtia raporu: Altın, gümüş ve platinde yön ne olacak?Commerzbank'tan emtia raporu: Altın, gümüş ve platinde yön ne olacak?Emtia Haberleri
Altında yön ne olacak? Gözler ABD verileri ve FED’de: İşte beklentiler...Altında yön ne olacak? Gözler ABD verileri ve FED’de: İşte beklentiler...Ekonomi

 

Altın Haberleri
Altın fiyatları kar realizasyonlarıyla geriledi
Altın fiyatları kar realizasyonlarıyla geriledi
Altın güne nasıl başladı? Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın güne nasıl başladı? İşte 12 Kasım güncel altın satış fiyatları
UBS: Altın fiyatlarında yön yukarı!
UBS: Altın fiyatlarında yön yukarı!
Altında yeni yükseliş dalgası başlıyor mu?
Altında yeni yükseliş dalgası başlıyor mu?
Faiz indirimi beklentisi altını destekliyor
Faiz indirimi beklentisi altını destekliyor
Altında yükseliş hızlandı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altında yükseliş hızlandı: İşte 11 Kasım güncel altın satış fiyatları