Uzman isimlerden açıklama geldi: Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Altın vadeli işlemler, ABD dolarındaki güçlenmenin etkisiyle düşüş kaydetti. Geçen hafta ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zafer kazanması ve Cumhuriyetçi Parti’nin Kongre’nin kontrolünü ele geçirme ihtimali, altın piyasasında güvenli liman talebini azalttı. Bu durum, 2021 yılından bu yana görülen en büyük günlük düşüşlerden birine yol açtı.

Altın son iki ayın en düşük seviyesini gördü

ABD'de Aralık teslimatlı altın vadeli işlemleri, New York Ticaret Borsası Comex bölümünde yüzde 2,9'luk bir düşüşle ons başına 2.617,70 dolara geriledi. Fiyatlardaki bu kayıp, hem dolar bazında hem de yüzdelik olarak Haziran 2021'den bu yana yaşanan en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Dow Jones Market Data verilerine göre, altın fiyatları böylece son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Piyasalarda Trump etkisi: Altında düşüş, riskli varlıklara yöneliş

Market Watch'ın haberine göre Zaner Metals'in başkan yardımcısı ve kıdemli metal stratejisti Peter Grant, Trump'ın zaferiyle sona eren seçim sürecinin piyasalar üzerinde belirsizlik yarattığını belirtti. Grant’e göre, seçimlerin sona ermesiyle piyasalarda "siyasi belirsizlik ticareti çözüldü" ve bu durum, riskli varlıklara olan talebi artırırken güvenli liman olan altın fiyatlarını aşağı çekti. Özellikle, Trump yönetiminin daha düşük vergiler ve daha az düzenlemeye öncelik vereceği beklentisi, yatırımcıların altın gibi güvenli liman varlıklarından çıkışına ve hisse senetlerine yönelmesine neden oldu.

Borsalardaki bu yükseliş eğilimi, ABD hisse senetleri endekslerinde de kendini gösterdi. Dow Jones Sanayi Ortalaması, ilk kez 44.000 puanın üzerinde kapanış yapma yolunda ilerleyerek yatırımcı ilgisini altın piyasasından uzaklaştırdı.

Analist Razaqzada: Altındaki düşüş geçici, uzun vadede yükseliş bekleniyor

Piyasa analistlerinden Fawad Razaqzada ise, Trump'ın zaferinin ardından altındaki bu düşüşün yatırımcıların güvenli liman varlıklarından çıkmaya başladığını gösterdiğini belirtti. Razaqzada, bu düşüşün kalıcı olmaktan ziyade geçici bir engel olacağını ifade ederek, merkez bankalarının faiz indirimleri devam ettikçe altın fiyatlarının uzun vadede yükseliş trendini sürdüreceği görüşünde.

Grant: Seçim sonrası piyasa, yeniden küresel risklere odaklanacak

Grant, “Seçim sonrası toz duman yatıştığında,” piyasanın jeopolitik riskler, Çin ve Avrupa ekonomilerindeki yavaşlama, küresel borç artışı, merkez bankalarının altın alımları ve Almanya ile Japonya’daki siyasi belirsizliklere yeniden odaklanacağını dile getirdi. Bu faktörler dikkate alındığında, yıl sonundan önce altının yeni rekor seviyelere ulaşması konusunda daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergilese de, uzun vadede altın için olumlu bir görünüm sürdüğünü belirtti.

Ekim ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.801,80 dolara ulaşan altın fiyatlarının yıl sonuna kadar yatay seyredeceğini öngören Grant, 2025 başlarından itibaren yükseliş trendinin yeniden başlayabileceğini ifade etti.