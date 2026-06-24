Uzmanından kritik piyasa analizi: BES yatırımcısına %45 altın uyarısı

ABD ve İran arasındaki diplomatik trafiği yorumlayan Mehmet Gerz, İran’ın nükleer hedeflerinden vazgeçtiği yönündeki algının gerçeği yansıtmadığını savundu. Gerz, “İran’ın nükleer niyetinden vazgeçtiğini hiç zannetmiyorum; bu sadece bir görüntü” diyerek, asıl belirleyici faktörün Trump’ın savaşı sürdürme motivasyonunun kalmaması olduğunu ifade etti. Trump’ın kamuoyu önünde mahcup olmayacak bir anlaşma için baskı yaptığını belirten Gerz, ABD’nin bu süreçte iradesini İsrail’e de dikte etmeye başladığını ve bölgede bir siyasi değişimin yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanmasının Türkiye ekonomisi için kritik önemde olduğunu vurgulayan Gerz, Lübnan ve Filistin’deki acıların dindirilmesi gerektiğini belirtti. Bölgenin durulmasıyla birlikte özellikle Suriye’nin yeniden inşasının başlayacağını ifade eden Gerz, “Türkiye o bölgedeki ekonomik aktiviteyi destekleyecek en önemli aktördür; bu durum ekonomimize ciddi ve dolaylı katkılar sağlayacaktır” dedi.

“Güçlü dolar altını baskılamaya devam ediyor”

Altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaşan Mehmet Gerz, doların küresel bazda güçlenmesinin altın üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğuna dikkat çekti. Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkarak 101 bandına yerleşmesinin altını aşağı çektiğini belirten Gerz, “Dolar güçlendiği sürece altının güçlü kalabileceğini düşünmüyorum” değerlendirmesinde bulundu. Ons altının 4.000 ile 5.000 dolar arasındaki bir denge noktasında uzun süre kalabileceğini öngören Gerz, yatırımcıların geçtiğimiz yıllardaki hızlı yükseliş beklentisini mevcut konjonktürde korumaması gerektiğini vurguladı.

BES yatırımcılarına %45 altın uyarısı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafındaki risklere de değinen Gerz, sistemdeki fonların yaklaşık %45’inin altında toplandığını hatırlatarak bunun 'yüksek risk' taşıdığını ifade etti. Portföy teorisi açısından bir varlık sınıfına bu kadar yüksek alokasyon yapılmaması gerektiğini belirten Gerz, “BES portföylerindeki altın ağırlığı %20-25 seviyelerini geçmemelidir” uyarısında bulundu. Finansal okuryazarlık ilkeleri gereği çeşitlendirmenin önemine değinen Gerz, tek bir varlığa aşırı yüklenmenin uzun vadede riskli olduğunu kaydetti.

Model portföyde %70 TL ağırlığı

Kendi yönetim stratejilerinden de örnekler veren Mehmet Gerz, TL varlıklara öncelik verdikleri bir model uyguladıklarını açıkladı. Portföy dağılımlarında %45 TL sabit getiri, %25 Türk hisse senedi, %20 yabancı menkul kıymetler (ABD teknoloji hisseleri) ve %10 altın bulunduğunu belirten Gerz, toplamda %70 TL bazlı bir dağılımla hareket ettiklerini belirtti. Borsa İstanbul için olumlu görüşünü koruduğunu ancak agresif bir beklenti içinde olmadıklarını söyleyen Gerz, MSCI’nın Türkiye’ye yönelik şeffaflık ve yatırımcıyı koruma uyarılarını ise küresel standartlara ulaşma yolunda değerli bulduğunu sözlerine ekledi.