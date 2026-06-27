Uzmanından yatırımcıya yol haritası: Altında trend dönüşü için 4.110 dolar eşiği

Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında yayınlanan Ekonomi Masası programında emtia piyasasındaki hareketliliği değerlendiren Doç. Dr. Eryılmaz, altın ve gümüşün Fed’in şahin tutumunu ve belirsiz ileriye dönük iletişimini fiyatladığını belirtti. Fed'in artık sözlü yönlendirmeyi bırakmasının piyasada rahatsızlık yarattığını ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, nokta grafiklerin net bir sinyal vermemesinin siyasi baskı veya kredibilite kaygılarından kaynaklanabileceğine dikkat çekti.

ABD'den gelen PCE verilerinin son üç yılın en yüksek düzeyinde olmasına rağmen beklentilere paralel gerçekleştiğini hatırlatan Doç. Dr. Eryılmaz, piyasanın enflasyonda en kötünün geride kaldığına dair bir inanç geliştirdiğini ancak bu iyimserliğe rağmen güçlü seyreden dolar endeksinin altın ve gümüş üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü ifade etti.

Altında 3.964 dolar desteği kritik

Ons altın tarafında yatırımcıların takip etmesi gereken teknik seviyeleri detaylandıran Doç. Dr. Eryılmaz, 3.964 dolar seviyesinin kendisi için çok önemli bir destek noktası olduğunu vurguladı. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda kısa vadeli pozisyonların azaltılması, hatta short (satış) pozisyonların değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

Alım için acele edilmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Eryılmaz, bir kademe alım için 4045 dolar üzerindeki tutunmaların görülmesi gerektiğini, ancak bunun bir trend dönüşü değil yalnızca bir tepki trade’i olacağını ifade etti. Uzun vadeli yatırımcılar için ise 4.110 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanmadan yüklü alımların riskli olabileceğini belirtti.

Gümüşte kırmızı çizgi 55.77 seviyesi

Gümüş piyasasındaki görünümü de analiz eden Doç. Dr. Eryılmaz, gümüş için kırmızı çizgisinin 55.77 dolar olduğunu açıkladı. Bu seviyenin altındaki kapanışların kısa vadeli riskleri artıracağını ve dibin nerede oluşacağının belirsizleşeceğini ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, 57.3 dolar üzerine çıkılmadığı sürece yeni pozisyon almanın riskli olduğunu belirtti.

Gümüşte gerçek bir yükseliş trendinden bahsedebilmek için 60 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Eryılmaz, şu anki koşullarda hem altın hem de gümüş için uzun vadeli yatırımcıların panik satış yapmaması gerektiğini ancak yeni alımlar için de sabırlı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.