Uzmanlar altında kısa vadeli risklere dikkat çekti

Altında uzun vadeli görünüm güçlü, kısa vadede oynaklık riski arttı.

Phillip Nova’dan Priyanka Sachdeva’ya göre, altın için uzun vadeli görünüm olumlu kalmayı sürdürürken, rekor seviyelere ulaşan fiyatlar nedeniyle kısa vadeli risklerin artmış durumda olduğunu belirtti.

Analist, spot altının ons başına 4.600 doların üzerine çıkarak yeni bir eşiği aştığını ve bunun “güçlü makroekonomik ve jeopolitik faktörlerin birleşimi”yle gerçekleştiğini belirtti.

Sachdeva, ABD’de açıklanan daha zayıf istihdam verisinin ardından Federal Rezerv’in daha agresif faiz indirimlerine gideceği beklentilerinin altın için önemli bir destek unsuru olduğunu ifade etti. ABD Merkez Bankası’nın gevşeme beklentileri, güçlü ETF girişleri ve dayanıklı fiziki talebin, altının uzun vadeli yükseliş senaryosunu desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Buna karşın, fiyatların tarihi zirvelere ulaşmasının yatırımcılar açısından temkinli olunmasını gerektirdiğini belirten Sachdeva, "Yatırımcılar yapıcı kalmalı ancak dikkatli olmalı ve artan oynaklığa hazırlıklı olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Ons altın, yüzde 1,42 yükselişle 4.571,32 dolar seviyesinde bulunuyor.