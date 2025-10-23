Uzmanlar yıl sonu ve 2026 için altın tahminlerini açıkladı

Son iki buçuk ayda yüzde 40’tan fazla değerlenen altın, 30 trilyon doları aşarak “tüm zamanların en değerli varlığı” unvanını kazanmıştı. Yatırımcısını sevindiren bu hızlı yükselişin ardından, artan risk iştahı ve kar realizasyonlarıyla altın fiyatlarında yön aşağıya döndü. 9 haftalık ralli sonrası gelen bu düzeltme, “altında yükseliş bitti mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Altın ve Para Piyasaları uzmanları Mehmet Ali Yıldırımtürk ve Şirin Sarı, CNBC-e'den Derya Yüce'ye yaptıkları değerlendirmede, altında fiyatlarındaki geri çekilmelerin teknik bir düzeltme olduğunu, altını yukarıya taşıyan etkenlerin halen masada yer aldığını belirtti. Uzmanlar, altın fiyatlarında yükselişin yeniden başlayacağını, bu düzeltmelerin alım için fırsat olabileceği görüşünü belirtti. Ayrıca uzmanlar, yıl sonu ve 2026 için altın tahminlerini de paylaştı.

Altında yükseliş için geri sayım

Altın fiyatlarında son günlerde görülen geri çekilmenin “teknik bir düzeltme” olduğunu belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, düşüşün ardında piyasa oyuncularının satış baskısının bulunduğunu ifade etti. Yıldırımtürk, “Altın fiyatları hızlı yükselişlerden sonra teknik bir düzeltme yapar. Bu düşüş satış kaynaklı. Ancak uzun süreceğini düşünmüyoruz. Birkaç gün içinde altın yeniden yükseliş trendine devam edecektir” dedi.

Yıldırımtürk, altın fiyatlarını destekleyen küresel dinamiklerin hala güçlü şekilde korunduğuna dikkat çekti. Merkez bankalarının altın alımlarının sürmesinin, döviz başta olmak üzere para birimlerine yatırımcı güveninin azalmasının, jeopolitik gerginliklerin, ticaret savaşlarının, ABD’de hükümetin kapanmasının ve Fed’e dair 25 baz puanlık faiz indirim beklentisinin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

"Yıl sonu için ons altında 4 bin 500 dolar seviyesi mümkün"

Yıldırımtürk, önceki yükselişlerde ons altında gün içinde 50-100 dolarlık düzeltmeler yaşanıyordu. Bu kez 300-350 dolarlık bir düzeltme gördük. Bu tabloyu teknik geri çekilme olarak değerlendirmek doğru olacaktır” ifadelerini kullandı. Yıl sonu için ons altında 4 bin 500 dolar seviyesinin mümkün olduğunu belirten Yıldırımtürk, iç piyasadaki fiyatlamaları da değerlendirdi.

Kapalıçarşı’da düşüşün sınırlı kaldığını ve talebin canlı olduğunu söyledi. Kapalıçarşı’da arzın düşük, talebin güçlü olduğunu, bu nedenle dış piyasayla iç piyasa arasında dolar bazında 12 dolar fark oluştuğunu söyleyen Yıldırımtürk, Kur Korumalı Mevduat’tan çıkan paranın da altına yöneldiğini, altına talebin bu şekilde devam etmesi durumunda farkın korunabileceğini belirtti.

Enflasyon beklentisi ve iç talep nedeniyle gram altında yıl sonu için 7 bin lira seviyesinin mümkün olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, “Bu seviyeler orta ve uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatı. Vatandaş elindeki pozisyonu korumalı. Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın tercih edilebilir. Altın fonları da değerlendirilebilir” dedi.

“Kapalıçarşı’da altına talep güçlü”

Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüşü değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, gerilemenin temel nedeninin artan risk iştahı ve güçlü yükseliş sonrası gelen kar realizasyonları olduğunu söyledi. Sarı, “ABD hükümetin yakın zamanda açılabileceğine dair söylemler sonrası altın fiyatlarında düşüşler gözlemledik. Ağustos başından bu yana yüzde 40’ı aşan sert yükseliş, teknik bir düzeltme beklentisini zaten güçlendirmişti” dedi.

Altının tarihi zirvelere taşınmasına neden olan küresel gelişmelerin değişmediğini vurgulayan Sarı, Merkez bankalarının altın alımlarının, Orta Doğu ve Rusya’da süregelen jeopolitik gerilimlerin, Trump’ın Çin’le tarife konusunda görüşmeyeceğini açıklamasının ve Fed başta olmak üzere merkez bankalarının faiz indirimlerine başlamasının altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam edeceğini söyledi.

Altındaki kısa vadeli fiyatlamalara dair de değerlendirmelerde bulunan Sarı, “3 bin 700–3 bin 800 dolar bandına kadar geri çekilmeler normal karşılanmalı. 4 bin dolar seviyesi önemli bir destek. 3 bin 800 dolara kadar geri çekilmeler yükseliş trendini bitirecek bir senaryo değil. Bu seviyeler düzeltme olarak kabul edilebilir” ifadelerini kullandı. Altında yönün orta vadede yeniden yukarı olduğunu belirten Sarı, 2026’nın ilk çeyreğine kadar altındaki yükselişin devam edeceğini, ons altında ilk hedefin 5 bin dolar, ikinci hedefin ise 5 bin 500 dolar olduğunu vurguladı.

"Altın uzun vadeli bir yatırım aracı ve son 5 yılda portföye altın ekleyen herkes kazandı"

Altının küresel ölçekte geldiği seviyeye de dikkat çeken Sarı, “Altın geçtiğimiz hafta 30 trilyon dolarlık değeri aşarak tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Son günlerdeki yaklaşık 1 trilyon dolarlık düşüşse bireysel yatırımcıdan değil, ağırlıkla fon satışlarından geldi” diye konuştu.

Kapalıçarşı’da talebin hala güçlü olduğuna dikkat çeken Sarı, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Kısa vadeli düşünen yatırımcının altın almasının riskli olduğunu, uzun vadeli yatırımcı için ise altın alımının karlı olabileceğinin altını çizdi. Portföy dağılımında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Sarı ayrıca, “Yatırımcı portföyünün yüzde 20’sinden fazlasını altına ayırırsa bu riskli olabilir. Altın uzun vadeli bir yatırım aracı ve son 5 yılda portföye altın ekleyen herkes kazandı” değerlendirmesini yaptı.