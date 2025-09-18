Uzmanlar yorumladı: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi ve yılın geri kalanında kademeli bir gevşemeye gideceği sinyalini vermesinin ardından altın fiyatları, doların değer kaybetmesiyle yükseldi.

Altının onsu yüzde 0,2 artışla 3 bin 668 dolar seviyesinde seyrediyor. Altın fiyatı çarşamba günü 3 bin 707,40 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Altın fiyatları bu yıl yüzde 40'a yakın yükseliş kaydetti.

Dolar endeksi son dönemdeki kazanımlarını geri vererek iki ayın en düşük seviyesine yakın seyretti ve altını diğer döviz sahipleri için daha ucuz hale getirdi.

Fed yılın geri kalanında borçlanma maliyetlerini istikrarlı bir şekilde düşüreceğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, bu adımı zayıflayan işgücü piyasasına yanıt olarak alınan bir risk yönetimi indirimi olarak nitelendirdi ve Fed'in faiz oranı görünümü konusunda "toplantı bazında bir durum" içinde olduğunu söyledi.

Altında yükseliş sürecek mi?

Analistler fiyatlara ilişkin değerlendirme yaptı.

City Index ve FOREX.com piyasa analisti Fawad Razaqzada, "Dolar yeniden zayıflamaya başladı, bu da altın fiyatlarını desteklemeye yardımcı oldu. Faiz kararı biraz ılımlı taraftaydı, çünkü nokta grafikleri bu yıl iki faiz indirimi daha olacağını ortaya koydu" dedi.

Bağımsız analist Ross Norman, "Altının boğa koşusu hala devam ediyor ve rekor seviyelerin devam etmesi muhtemel" ifadelerini kullandı.

Marex analisti Edward Meir, "Fed'in faiz oranları konusunda genel mesajı biraz şahin bir tavırdı, faiz oranlarının düşürülmesini coşkuyla desteklemediler. Sanırım kısa vadede, burada biraz fazla alım yapılmış durumdayız ve belki biraz daha geri çekilerek 3 bin 600 dolar seviyesine ulaşabiliriz" yorumu yaptı.

Dünya Altın Konseyi'nden (WGC) Joseph Cavatoni, düşük faiz oranlarının getirileri düşürdüğünü ve nakdin cazibesini azalttığını, bu durumun da altın talebini körüklediğini öne sürdü.

Cavatoni, WGC'nin özellikle batılı yatırımcılardan daha fazla altın talebi beklediğini ifade ederken, kısa vadede piyasada oynaklık görülebileceği ve bazı işlemcilerin kar elde etmek için pozisyonlarını kapatabileceği uyarısında bulundu.

ANZ, yayımladığı notta, altının gevşeme döngüsünün başlarında daha iyi performans göstereceğini öngördüğünü belirtti. Banka, "Zorlu jeopolitik ortamda güvenli liman varlıklarına olan talebin yatırımcı talebini artırması muhtemel" dedi.