Uzmanlardan gümüşte sert yükseliş uyarısı: Üç haneli fiyatlar kapıda

Altın ve gümüş üzerine birçok çalışması olan Micheal Maloney, Sözcü’de derlenen son yayınındaki değerlendirmesinde gümüş için önemli bir beklentide bulundu:

“Gram gümüşte üç haneli fiyatlar artık bir ihtimal değil; yaklaşan bir gerçek.”

Maloney, son yıllarda altın alımlarının yanında merkez bankalarının gümüş tarafında attığı adımların da yeni bir “parasal rol” yarattığını ifade ediyor. Gümüşte tabloyu değiştiren üç kritik ülkeden bahsediliyor: Rusya, Suudi Arabistan ve Hindistan.

Tarihte çok nadir görülen bir devlet politikası

Devlet rezervlerine gümüş ekleyen ilk ülke Rusya, üç yıl boyunca toplam 500 milyon doların üzerinde gümüş alımını resmi programa bağladı. Bu, tarihte çok nadir görülen bir devlet politikası.

Analist Alan Hibbard’ın bu konuda, “Altın–gümüş rasyosu 20’ye dönerse, Rusya bu alımlarla 2 trilyon dolar değerinde altın eşdeğeri elde etmiş olacak” diyor.

Merkez bankası silver etf’lerine girdi

Suudi Merkez Bankası, gümüş ETF’lerine 40 milyon dolarlık yatırım yaptı. Maloney, ETF’lere güvenmese de “önemli olan nasıl aldığı değil, alıma başlamış olmaları” diyerek bu adımı tarihi bir sinyal olarak yorumluyor.

Gümüş altın gibi teminat oldu

Hindistan Merkez Bankası, gümüşü ilk kez altın ile aynı şekilde teminat gösterilebilir varlık kabul etti. RBI, gümüş için altının onda biri oranında değerleme yaptı. Bu oran şu anki piyasa gerçeği olan 85:1’e çok uzak. Maloney’ye göre bu, Hindistan’ın gümüşün gelecekte çok daha değerli olacağına inandığını gösteriyor.

Üç haneli beklenti

Analiste göre gram gümüşte 100 TL üzeri fiyatların görülmesi, mevcut küresel koşullar nedeniyle artık “makul bir senaryo.” Hatta uzun vadeli projeksiyonlarda çok daha agresif hedefler bulunuyor.

Ulusal güvenlik ne demek?

ABD, Çin ve Avustralya’nın gümüşü “kritik mineral” olarak tanımlaması; enerji teknolojileri, çip üretimi, savunma sanayi ve AI altyapısında gümüşün vazgeçilmez hâle geldiğini gösteriyor. Bu da devletlerin daha fazla gümüş stoklaması anlamına geliyor.

Arz fiyatları neden tehdit ediyor?

Dünya her yıl tükettiğinden daha az gümüş üretiyor. Stoklar düşüyor, fiziki talep artıyor ve özellikle Çin’deki envanterler hızlı bir çöküş eğiliminde. Bu durum fiyatların yukarı yönlü hareketine zemin hazırlıyor.

Gümüşte potansiyel ne?

Maloney’nin tarihsel karşılaştırmalarına göre:

- Enflasyona göre ayarlanmış hedef: 661 dolar/ons

- Para arzı ve ekonomik büyümeye göre hesaplanan ortalama: 900 doların üzerinde

- Piyasa zirvesinde görülebilecek seviye: 600–2.000 dolar

- Bu tahminler, gram gümüşte üç haneli fiyatlara geçişin bir başlangıç olabileceğine işaret ediyor.