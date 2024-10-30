Vatandaş altından faize koştu

Dünya Altın Konseyi, 2024 yılı 3. çeyrek “Altın Talep Eğilimleri Raporu”nu yayımladı. Raporda, küresel altın talebinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 yükselerek 1.313 tona çıkarak rekor kırdığı görüldü.

Küresel altın talebi zirve yaparken, Habertürk’ten Selim Karahan haberine göre, dünyanın en büyük altın yatırımcıları arasında yer alan geleneksel olarak altın yatırımını seven Türkiye'de talep sert düştü.

Raporda yer alan verilere göre 3. çeyrekte Türkiye'de tüketicilerin altın talebi 22,1 ton olurken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 43,4, önceki yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 44,5 düştü.

Tüketicinin altın talebinde 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana en büyük yıllık düşüş görülürken, 2021 yılı 2. çeyrekten bu yana ise en sert çeyreklik düşüş oldu.

Türkiye'de yatırım amaçlı altın külçe ve para talebi de sert düştü. Altın külçe ve para talebi bir önceki çeyreğe göre yüzde 58,8, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 55,4 düşerek 12,7 tona geriledi. 3. çeyrekte yatırım amaçlı altın külçe ve para alımlarında 2021 2. çeyrekten bu yana en büyük çeyreklik düşüş görüldü.

Faiz oranları cazip geldi

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, aynı dönemde Merkez Bankası (TCMB) 10 tonluk net altın alımı yaptı.

Dünya Altın Konseyi’nin raporunda, Türkiye'de düşen altın talebiyle ilgili şu değerlendirme yapıldı:

“Altın talebi, yüksek faiz oranlarının mevduat hesaplarının cazibesini artırmasıyla baskı altında kaldı. Çeyrek sonuna doğru ise hızla yükselen altın fiyatları ve artan bölgesel jeopolitik gerginlikler, külçe ve para alımına yönelik ilginin yeniden canlanmasına yol açtı.”

Altın rekor kırıyor

Temmuz-Eylül 2024 döneminde vatandaş altın alımlarını azaltırken, altının ons fiyatı yüzde 13,2, gram altın yüzde 18,2 oranında yükseldi.

Ons altın 2 bin 780 doların üzerine çıkarken, gram altın da 3 bin 70 seviyesine çıkarak zirve tazeledi. 2024 başından bu yana ons altın yüzde 35, gram altın da yüzde 56 oranında değer kazandı.