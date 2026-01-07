Venezuela’dan İsviçre’ye gizli altın trafiği: Maduro’dan ‘çaresizlik satışı’

Reuters’ın incelediği gümrük verileri ve İsviçre’den yayın kuruluşu SRF’nin raporlarında Venezuela’nın Nicolas Maduro'nun iktidarının ilk yılları olan 2013 ile 2016 yılları arasında devasa miktarda altın rezervini İsviçre’ye gönderdiği ortaya çıktı.

4,14 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 5,20 milyar dolar) karşılık gelen bu miktar, Maduro yönetiminin ekonomik krize karşı altın rezervlerini nasıl kullandığını gözler önüne serdi.

Nakde çevirmek amacıyla altınlar gönderilmiş

Piyasa analistlerine göre, Venezuela Merkez Bankası (BCV) 2012-2016 yılları arasında ciddi bir finansal darboğaz içinde bulunuyordu.

ABD yaptırımları ve petrol fiyatlarındaki düşüşle nakit döviz ihtiyacını karşılamak isteyen hükümet, elindeki altın rezervlerini İsviçre’deki rafinerilere işleme, sertifikasyon ve nakit paraya çevirme amacıyla gönderdiği tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük altın işleme merkezlerinden biri olan İsviçre, o dönemde bu trafiğin merkez üssü konumunda olurken, gümrük kayıtları, 2017 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımların ardından Venezuela ile İsviçre arasındaki altın ticaretinin tamamen durduğunu gösteriyor. Verilere göre, 2017’den 2025 yılına kadar Venezuela’dan İsviçre’ye herhangi bir altın ihracatı kaydedilmedi.

Dondurulan varlıkların altınlar ilgisi olup olmadığı bilinmiyor

Söz konusu veriler, Venezuela’daki siyasi krizin tırmandığı ve Nicolas Maduro’nun ABD güçleri tarafından ele geçirilerek ABD’ye nakledildiği yönündeki son gelişmelerin ardından gün yüzüne çıktı. İsviçre Federal Konseyi, 5 Ocak 2026’da aldığı bir kararla Maduro ve 36 yakınına ait tüm varlıkları dondurduğunu açıklamıştı.

Reuters'ın haberine göre yetkililer, dondurulan bu varlıkların geçmişte gönderilen altın sevkiyatlarıyla doğrudan bir bağlantısı olup olmadığını henüz doğrulamadı. Ancak İsviçre hükümeti, yasa dışı olduğu tespit edilen herhangi bir fonun gelecekte "Venezuela halkının yararına" kullanılmak üzere iade edilebileceğini vurguladı.

"Çaresizlik satışı"

StoneX Piyasa Analisti Rhona O'Connell, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"2012 ile 2016 yılları arasında Venezuela Merkez Bankası tarafından büyük bir 'çaresizlik satışı' gerçekleştirildi. Bu altının büyük bir kısmının İsviçre'ye gelmiş olması şaşırtıcı değil. Sonraki yıllarda bu varlıklar ya finans sektöründeki karşı taraflarda kaldı ya da küçük barlar halinde Asya pazarına satıldı."