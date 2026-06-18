Wells Fargo beklentisini yükseltti: Altında boğa piyasası sürüyor

Wells Fargo, altın piyasasında yaşanan son düzeltmeye rağmen kıymetli metalin uzun vadeli yükseliş trendini koruduğunu ve mevcut fiyatların yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunduğunu belirtti.

Banka, yayımladığı yıl ortası görünüm raporunda altının ons fiyatı için hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

Wells Fargo Küresel Hisse Senetleri ve Reel Varlıklar Stratejisi Başkanı Sameer Samana, kısa vadede ons fiyatının 4.000 doların altına sarkma riski bulunsa da uzun vadeli boğa piyasası beklentilerini koruduklarını açıkladı.

6 bin dolar beklentisi

Banka, 2026 yıl sonu altın fiyat hedefini 5.300-5.500 dolar aralığına yükseltirken, 2027 sonu için beklentisini 5.800-6.000 dolar seviyesine taşıdı. Stratejistler, altındaki yükselişi tetikleyen faktörlerin konjonktürel değil, yapısal olduğunu vurguladı.

Kalıcı enflasyon baskıları, artan kamu borçları ve jeopolitik belirsizliklerin 2027 yılına kadar altını desteklemeye devam edeceğini öngören Wells Fargo, kıymetli metali en yüksek inanca sahip oldukları yatırım fikirlerinden biri olarak tanımladı. Küresel merkez bankalarının ABD Hazine tahvilleri ve nakit dışındaki rezerv arayışlarının da yapısal talebi artırdığı ifade edildi.

Toparlanma eğilimi

Spot altın, yılın başındaki zirvesine kıyasla %20 civarında değer kaybetmiş olsa da son günlerde toparlanma eğilimine girerek ons başına 4.357,10 dolar seviyesinde denge arayışını sürdürüyor.

Wells Fargo Baş Yatırım Sorumlusu Darrell Cronk, 2026 yılına jeopolitik gelişmelerin, coğrafi risklerin ve kritik kaynaklara yönelik rekabetin yön verdiğini belirterek, bu durumun reel varlıklara olan talebi canlı tuttuğunu kaydetti.

Enflasyonun pandemi öncesine dönmesi beklenmiyor

Raporda, gümrük tarifeleri, yüksek enerji maliyetleri ve yapay zekâ altyapı yatırımlarının tetiklediği talep nedeniyle enflasyonun pandemi öncesindeki düşük seviyelere dönmesinin beklenmediği aktarıldı. Kalıcı enflasyon ve büyüyen mali açıklar sebebiyle uzun vadeli tahvil faizlerinin de yüksek kalmaya devam edeceği öngörüldü.

Sameer Samana, küresel ölçekte bütçe açıklarının azaltılmaması ve fiyat istikrarının tam olarak sağlanamaması durumunda altının asimetrik bir getiri fırsatı sunmaya devam edeceğini dile getirdi. Wells Fargo ayrıca, yapay zekâ altyapısı, veri merkezleri inşaatları ve küresel elektrifikasyon trendlerinin bakır başta olmak üzere endüstriyel metallere yönelik talebi de güçlü tutacağını öngördü.