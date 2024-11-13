WGC: Altında düşüş muhtemelen geçici

Trump'ın seçim zaferinden bu yana altın rallisi durdu ve yatırımcılar kar realizasyonuna yöneldi. Yatırımcılar hisse senetlerine ve kriptolara dönerken altın 2.600 dolar desteğine geriledi.

Dünya Altın Konseyi (WGC) analistleri, altında yaşanan bu geri çekilmenin, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu birçok olumsuzluk nedeniyle, geçici olduğunu düşünüyor.

Analistler yaptıkları değerlendirmede, "Kasım ayının ilk haftasında altın, ayın ilk gününde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçti. ABD seçim sonuçları, altının etkileyici yıllık rallisini bir nebze sekteye uğrattı. Tahvil getirilerinin ve ABD dolarının güçlenmeye devam etmesi, hisse senedi piyasalarındaki risk algısı, kripto para birimlerinin desteklenmesi ve jeopolitik gerginliklerin azalması bunun nedenleri olarak gösteriliyor. Bu faktörler altın için hoş bir duraklamanın, hatta sağlıklı bir kısa vadeli geri çekilmenin habercisi olabilir" ifadelerini kullandılar.