Yaprak Dökümü Ali Rıza Bey emekli maaşıyla çeyrek altını bugün alsaydı?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin’in Türk edebiyatına sunduğu önemli bir eser olurken, ailevi, ahlaki ve sosyal değerleri sorgulayan bir yapıda yazılmıştır. Yıllar içinde birçok kez sahneye, beyaz perdeye ve ekrana aktarılan eser, son olarak 2006-2010 yılları arasındaki versiyonuyla kült yapımlar arasında girmiştir.

Eserin ilk yayınlandığı dönemdeki ekonomik değişimlerin sosyal hayata yansımalarının yanında, 2000’li yıllardaki son versiyonun halen yayınlandığında yoğun ilgi çekmesiyle ekonomi gözlüğünden bakıldığında birçok fiyatlama da dikkat çekiyor.

Dizi, ailenin tek oğlu Şevket’in aldığı maaştan, Ali Rıza Bey’in çalıştığı ortamdaki gençlerle kuşak farklılığının iş hayatına yansıması, çeyrek altın fiyatı ya da ailenin harcamalarının bütçeye yansıması gibi birçok ekonomik inceleme de içerir.

Burada tek bir başlıkta emekli bir kaymakam olan Ali Rıza Bey’in çeyrek altın alışverişini mercek altına alındı.

Ali Rıza Bey’in emekli kaymakam maaşı

Romanın baş karakteri Ali Rıza Bey, emekli bir kaymakam olurken, eserin geçtiği dönem Osmanlı Devleti'nin son yılları, Cumhuriyet'in ilk yılları olarak biliniyor. Romanda, Ali Rıza Bey’in bütçesinin harcamalara yetişmekte zorluk çektiği o dönem için de geçerli bir olgu olurken, romanda da buna vurgu yapılıyor.

2000’li yıllardaki Ali Rıza Bey’in maaşı da eserin özüne uygun şekilde ailesinin harcamalarına yetmiyor.

Yarım altın yerine çeyrek altın

Ali Rıza Bey’in çeyrek altın aldığı bölüm 2009 yılında geçiyor. O dönem, emekli bir kaymakamın maaşı yaklaşık 2.195 TL olurken, 2026 yılında enflasyon farkının da eklenmesiyle emekli bir kaymakam yaklaşık olarak 49.165 TL maaş alıyor.

Kısaca emekli bir kaymakam, 2009’da 3,2 asgari ücret alırken, 2026’da 28.075 TL olan asgari ücretin 1,8 katını kazanıyor.

Öte yandan dizinin ilk bölümlerinde işe giren Şevket’in bankadan aldığı maaşı da 2006’da 1.500 TL olurken, o dönemin asgari ücretiyle (531 TL) yaklaşık 3 asgari ücrete karşılık geliyor. 2026’da bu oranla bir banka çalışanının maaşının asgari ücret karşılığı 84.225 TL ediyor.

Ali Rıza Bey kaç çeyrek altın kaybetti?

Öncelikle dizinin 124. Bölümünde yer alan altın alışverişini hatırlamak gerekiyor.

Dizinin bu bölümünün yayınlandığı Ekim 2009’da Ali Rıza Bey sorduğu yarım altının 160 TL olmasıyla 80 TL olan çeyrek altın almak durumunda kalıyor. Zorlandığı görülen emekli kaymakam o dönem aldığı maaşla aslında yaklaşık 27 çeyrek altın alabiliyor.

2026 yılında emekli kaymakam maaşı 49.165 TL’ye çıkarken, güncel fiyatlarla (10.200 TL) 4,8 çeyrek altın alınabiliyor.

17 yıl sonunda emekli bir kaymakamın yaklaşık 22 çeyrek altın kaybettiği hesaplanıyor.

Ali Rıza Bey’in ailesinin giderlerine yetişmesi, dizinin güncel versiyonu çekilirse daha da zor olacak gibi görünüyor.