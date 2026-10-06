Yaptırımlar sonrası Rus altınının yeni adresi Hong Kong oldu

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Hong Kong Sayım ve İstatistik Dairesi verileri Rusya kökenli altın girişinde artışı gösteriyor. BullionVault hesaplamasına göre 2021'de 3,3 ton olan tutar, 2025'te 92,1 tona çıktı. 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde ise 112,7 ton olarak kaydedildi.

Kompozisyonda da değişim var. Rusya'nın Hong Kong'un parasal olmayan altın ithalatındaki payı 2021'de %0,6 seviyesinde bulunurken, 2026'nın ilk yedi ayında %15'e yaklaştı.

Ticaretin merkezi değişti

Yaptırımlar öncesinde Rusya üretiminin önemli bölümü İngiltere'ye gidiyordu. 2019-2021 döneminde Rusya maden üretiminin yaklaşık üçte ikisi İngiltere'ye sevk ediliyordu.

Mart 2022'de LBMA altı Rus rafinerisini onaylı listeden çıkardı. ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler Rus altınına kısıtlama getirdi.

Bu adımlar sonrası Hong Kong, Rusya-Çin hattında ana merkezlerden biri haline geldi. Gelen metalin büyük bölümünün yaptırım uygulamayan Çin ana karasına aktarıldığı belirtiliyor.

Çin talebi etkili oluyor

Dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin'deki alımlar akışı destekliyor. Hong Kong'un depolama ve takas altyapısını genişletmesi de ticareti kolaylaştırıyor.

S&P Global verilerine göre Çin'in resmi altın rezervleri 2026'nın ilk yarısında 40 tonun üzerinde arttı. Artış hızı geçen yılın aynı döneminin iki katının üzerine çıktı.

Değerlendirmelerde belirsizlik dönemlerinde tasarrufları koruma eğiliminin altın talebini desteklediği ifade ediliyor.