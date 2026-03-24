Yatırımcı altına yükleniyor: Kapalı Çarşı'da gram kalmadı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

ABD-İsrail ve İran üçgenindeki savaş, küresel piyasaları her yönden sarsmaya devam ediyor. Dün, yeni haftaya başlarken altın fiyatlarındaki düşüş, gün ortasında ABD Başkanı Trump’ın savaşın biteceğine ve İran ile anlaşılacağına yönelik flaş açıklamaları piyasalarda tam anlamıyla 180 derecelik bir yön değişimi yaşanmasına neden oldu.

Petroldeki yükseliş yerini düşüşe, borsalar ve altındaki düşüş de yerini yükselişe bıraktı.

Savaş gerilimi ile yükselmesi beklenen altın, diğer metallerle birlikte; savaşın yarattığı harcamalar ve enflasyonist baskının faiz artışlarına yönelmesi beklentileriyle düşüş yönünde hareket etti. Ancak enerji fiyatlarındaki yükselişin ateşkes söylemleri ve Hürmüz’ün açılması umutlarıyla durulması, altında yeniden "güvenli liman" konumuna dönüşe yol açtı.

Bugüne pozitif bir görünümle başlayan altın fiyatları gün ortasında sınırlı bir yükselişle 4423 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde de gram altın 13:30 sıralarında 6308 TL’den fiyatlanıyor.

Gram altın kalmadı

Altın fiyatlarında dün görülen düşüş, geçtiğimiz yıl ve yılın ilk aylarında sert yükselişler yaşanmasının ardından özellikle yurt içindeki altın yatırımcısının yoğun talebine neden oldu.

Dün yaşanan dalgalanma sonrası bugün daha yoğun bir şekilde Kapalı Çarşı’ya akın eden yatırımcılar gram altın bulamadı.

Gold Para'dan Fatih Lebit'in verdiği bilgilere göre, bayram tatili nedeniyle Darphane ve rafinerilerde üretimin durmasıyla dün Çarşı’ya akın eden yatırımcılar, bugün daha da yoğun bir şekilde talepte bulununca “gram altın kalmadı” cevabını aldı.

Sosyal medyada da gündem oldu

Yatırımcıların yoğun ilgisi nedeniyle gram altın soranlardan yorulan Bursa'da bir kuyumcunun da astığı yazılar sosyal medyada gündem oldu.