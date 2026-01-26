Yatırımcı portföyündeki tahvili, altın ile takas ediyor

eToro analisti Lale Akoner, yatırımcıların hisse senedi riskinden korunmak için yeni yollar ararken, geleneksel olarak istikrarlı ve düşük riskli bir varlık olan uzun vadeli devlet tahvillerini giderek daha fazla altınla değiştirdiğini yazdı.

Akoner, "Tarihsel olarak, duration maruziyeti riskli varlıklardaki düşüşleri yastıklamaya yardımcı oldu. Ancak hisse senetleri ve uzun vadeli tahvillerin birlikte satıldığı son olaylar, yatırımcıların onlardan ağır işleri yapmalarını beklediği anlarda tahvillerin güvenilir bir korunma aracı olarak güvenini zayıflattı" dedi.

Bu nedenle yatırımcıların portföylerindeki devlet tahvili maruziyetini altınla takas ettiğini belirten Akoner, "portföy risk yönetimine yönelik daha geniş bir yeniden düşünme sürecinin" yaşandığını öne sürdü.