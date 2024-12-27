Yatırımcının güvenli limanı: 2024’ün en çok kazandıran yatırım aracı ’altın’ oldu

2024’ün sonuna gelinirken Başka Salih Özman, yılın en çok kazandıran geleneksel yatırım araçlarını açıkladı. Özman, euronun yüzde 12 ve Amerikan dolarının da yüzde 17’lik getirisinin enflasyondan düşük kaldığını, altının ise yüzde 51’lik artışla yatırımcısına kazandırdığını ifade etti.

"Altın, geçen yıl yüzde 65, bu yıl yüzde 51 oranında kazanç sağladı"

Geçen yıl yüzde 65 oranında kazandıran altının bu yıl yüzde 51 oranında yatırımcısına kazanç sağladığına değinen Salih Özman, “Geleneksel yatırım araçlarının kazançlarına baktığımızda 2024 yılında bugüne kadar euro yüzde 12 civarında bir kazanç sağladı. Bu enflasyonun çok altında kaldı ve euroya yatırım yapan kaybetti diyebiliriz. ABD doları da TL’ye karşı yüzde 17’lik bir değer kazandı ve yine enflasyonun altında kaldığından yatırımcısına kaybettirdi. Bunlar Merkez Bankası’nın para politikası ve dezenflasyonist süreçten dolayı meydana geldi. Güvenli liman denilen altında ise durum böyle olmadı. Uluslararası piyasa altın ons olarak da arttı. Altının yatırımcısına kazancı bir ara yüzde 55’e kadar çıktı ama yıl sonunda yüzde 50’den fazla bir kazançla kapanış yapacak. Böyle olunca da enflasyonun üstünde getiri sağlayan altın, 2024’ün yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu” dedi.

Altın fiyatları ne kadar?

Dünyadaki tüm ülke ve merkez bankalarının hazinelerini döviz yerine altınla doldurduğunu ve altının uzun yıllar güvenilir liman olarak kalacağını belirten Özman, “Şu anda altının ons’u 2 bin 630 dolar seviyesinde. 3 bin 30 TL civarında 24 ayar gram altın. Çeyrek altın 5 bin TL, yarım altın 10 bin TL, ziynet lira 20 bin TL ve sikke olarak üretilen tam lira da 20 bin 500 TL’den satılıyor. Döviz kurlarında ise 35,06 TL’den dolar, 36,48 TL’den de euro alınıyor” diye konuştu.