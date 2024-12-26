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Yeni yılda altında beklentiler ne yönde?

Sarraf Bilal Çay, 2025’te altında son 2 yılda gördükleri artışı beklemediklerini bildirdi. Çay, “Yeni yılda dalgalanmaların az olması hem bizi hem de yatırımcıyı memnun eder” dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Yeni yılda altında beklentiler ne yönde?
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Altının son 2 yıldır ciddi bir yükseliş yaşadığını söyleyen Sarraf Bilal Çay, “Altın her zaman yatırım olarak uzun vadede de, kısa vadede de alınan bir araçtır. Biz uzun vadede daha çok tavsiye ediyoruz tabii. Çünkü yatırımcısını daha çok sevindiriyor. Uzun vadedeki yatırımların daha sağlıklı olması için güvenli bir liman oluyor. Altın satışları tabii yazın düğün sezonlarında artıyor, bizim de satışlarımız artıyor. Evlilik, nişan gibi organizasyonlar işimize hareketlilik katıyor. Potansiyelimizi de yükseltiyor. Kış sezonunda da daha sakin, durağan geçiyor. Altın fiyatları son 2 yıldır ciddi bir yükseliş yaşadı. 2025 yılında da bu son 2 yıldaki artış olmayabilir. Daha durağan geçmesini bekliyoruz. Piyasa nasıl gelişir bilemiyoruz ama son 2 yıldaki artışı beklemiyoruz açıkçası” dedi.

"Yeni yılda da altın çok dalgalı olmayacaktır ama durağan bir seviyede emin adımlarla yükselecektir"

Çay, altındaki durağanlığın uzun vade yatırımcılarını yine memnun edeceğini söyleyerek, “Bu durum da yine uzun vadedeki yatırımcısını memnun edecektir her zamanki gibi. Altın uzun vadedeki yatırımcısını hiçbir zaman üzmemiştir. Yeni yılda da altın çok dalgalı olmayacaktır ama yine de durağan bir seviyede emin adımlarla yükselecektir. Yine yatırımcısını sevindirecektir. Biz altında çok dalgalanmayı sevmiyoruz. Hızlı düşüş ve çıkışlar bize çok gelmiyor fakat emin adımlarla ilerlediği zaman hem yatırımcısını hem de bizi sevindirmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

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