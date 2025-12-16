Yılbaşından bu yana 3 gram kayıp! Asgari ücret altın karşısında 25 yılda nasıl eridi?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

2026 yılı için asgari ücret zammı tartışmaları gündemin ilk sıralarında yer alırken, alım gücündeki erime de dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarında 2025’te rekorlar görülürken, 2026’da da yükselişi süreceğini öngören dünya devleri ons altında 5 bin dolar seviyelerini sürekli dile getiriyor.

Altın, Türkiye’de geleneksel yatırım araçlarından biri olurken, küresel piyasalarda da özellikle enflasyonist süreçlerde ve belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak konumunu koruyor.

Asgari ücret tartışmaları ışığında altın fiyatlarındaki değişim de alım gücünü zorluyor. 2000 yılından bu yana altın fiyatları karşısında asgari ücretin değişimi dikkat çekici bir tablo sunuyor.

Asgari ücret cumhuriyet altını karşısında 25 yılda ne kadar eridi?

Cumhuriyet altını, özellikle 2000’ler öncesi yatırım denince yurt içinde önemli bir değer olurken, 2000 yılı başından bu yana 25 yılda asgari ücret ilişkisi de dikkat çekici boyutta oluyor.

2000 yılı başında asgari ücretle 3,3 cumhuriyet altını alınabilirken, en yüksek seviye 2005 yılı başında 4,1 cumhuriyet altını seviyesinde oluyor.

2007 yılında başlayan gerilemeyle 2010 yılı ikinci yarısında asgari ücretin cumhuriyet altını alım gücü 2’nin altına iniyor. 2025 yılı başında asgari ücretle 1,08 cumhuriyet altını alınabilirken, 15 Aralık itibarıyla asgari ücretin cumhuriyet altını alım gücü 2021 ve 2022 yılları benzeri 1’in altına gerilerken en düşük seviyesine 0,56’ya geriliyor.

Asgari ücret çeyrek altın karşısında 25 yılda ne kadar eridi?

Çeyrek altın geleneksel kültürde hem birikim hem de hediyelik değer taşırken, asgari ücretin alım gücünde de keskin bir gerileme dikkat çekiyor.

Asgari ücret ile 2000 yılında yaklaşık 13 çeyrek altın alınabiliyor. 2001-2003 döneminde 10’un altına gerileyen alım gücü, 2004 itibarıyla yeniden yükselişe geçerken, 2005 ocak ayında yaklaşık 17’ye çıkıyor.

2009 sonrasında 10’un altına gerileyen asgari ücretin çeyrek altın karşısındaki değeri 2025 itibarıyla 4,4’e geriliyor. 15 Aralık itibarıyla asgari ücret ile 2,3 çeyrek altın alınabiliyor.

Asgari ücret gram altın karşısında 25 yılda ne kadar eridi?

Asgari ücret, bir değer ölçüsü olarak ons altın ve dolar/TL üzerinden fiyatlanan gram altın karşısında da 25 yılda yüksek değer kaybetti.

Asgari ücret ile 2000 yılı başında yaklaşık 22 gram altın alınabiliyordu. 2008 sonrasında 20 gramın altına gerileyen alım gücü, 2016 sonrasında da 10 gramın altına geriliyor. 2025 başında 7,1 gram altın eden 22.104 TL değerindeki asgari ücret, 15 Aralık itibarıyla 3,82 gram altın ediyor.