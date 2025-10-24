  1. Ekonomim
Yükseliş aniden durdu: Altında dokuz haftalık kazanç serisi bitiyor

Altın, rallinin ardından sert bir düzeltme geçirerek dokuz haftalık yükseliş serisine son veriyor.

Spot altın ons başına 4.140 doların üzerinde tutunarak haftalık bazda yaklaşık yüzde 3 düşüşle mayıs ayından bu yana en büyük haftalık kaybını yaşıyor.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in gelecek hafta ticaret savaşını yatıştırmak amacıyla yapacağı görüşme öncesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşme ihtimaline ağırlık veriyor. Olası bir anlaşma, altın gibi güvenli liman varlıklara olan talebi destekleyen jeopolitik gerilimi azaltabilir.

Altın fiyatlarında yükseliş aniden durdu

Ağustos ortasında başlayan hızlı yükseliş, altın fiyatlarını pazartesi günü ons başına 4.381,52 dolar ile rekor seviyeye taşımıştı. Ancak ertesi gün gelen kâr satışlarıyla yükseliş aniden durdu. Bu düşüş, altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) beş ayın en büyük tek günlük çıkışının yaşandığı döneme denk geldi.

"Düzeltme dengeleniyor gibi görünüyor ancak.."

Saxo Capital Markets stratejisti Charu Chanana, “Düzeltme dengeleniyor gibi görünüyor, ancak perakende yatırımcıların geniş katılımı nedeniyle volatilite yüksek kalmaya devam edecek” dedi.

Chanana’ya göre, bir sonraki önemli direnç 4.148 dolar seviyesinde ancak 4.236 doların net şekilde aşılması yükseliş ivmesinin geri döndüğünü teyit edebilir.

Yatırımcıların gözü cuma günü açıklanacak veride

Yatırımcılar şimdi cuma günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisine çevirdi. Bu rapor, hükümetin kapanmasından bu yana ekonominin durumu hakkında ilk gerçek sinyali verecek.

 

