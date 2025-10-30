Yükseliş sürecek! Altında rekor bekleyen dev bankalara biri daha eklendi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirmesi ve Başkan Powell’ın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında aralık ayına yönelik faiz indirimi umutlarını azaltmıştı.

Diğer yandan Trump’ın Çin Lideri Xi ile görüşmesinden sonra verilen olumlu mesajlarla dolar güç kaybetmiş, altın fiyatlarında da yükselişler öne çıktı.

Geçtiğimiz aylarda dünyada altına olan taleple birlikte her gün yeni rekorlar görülürken, son haftalarda bu durum kar realizasyonlarına dönüşerek sert düşüşler görülmesine yol açmıştı.

Merkez bankaları altın almaya devam ediyor

Dünya Bankası, dün açıkladı Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nda, küresel emtia fiyatlarında bu yıl ve gelecek yıl yüzde 7'şer düşme beklediğini açıklamıştı. Raporda, kıymetli metallerin ise bu yıl rekor seviyelere ulaştığına işaret edilerek, güvenli liman varlıklara olan talep ve merkez bankalarının alımlarının bu yükselişi desteklediği aktarıldı.

Raporda, altının fiyatının 2025'te yüzde 42 artmasının beklendiği belirtilirken, 2026’da ise yüzde 5 artarak 2015-2019 ortalamasının neredeyse 2 katına çıkacağının tahmin edilmişti.

Dünya Altın Konseyi Kıdemli Piyasalar Uzmanı Louise Street, "Altın bu yıl rekor üstüne rekor kırdı ve mevcut koşullar, fiyatlarda daha fazla yukarı yönlü hareketin mümkün olduğunu gösteriyor" derken, merkez bankalarının altın alımlarının arttığı belirtilmişti.

Ons altında 5 bin dolar hedefleri

JPMorgan, altında 2026 yılı son çeyreğinde 5.055 dolar/ons seviyesini öngörürken, kurumun stratejistleri, gelecek 3 yıl içinde fiyatlarda yüzde 110 artış ihtimaline de dikkat çekiyor.

Morgan Stanley de altın için yükseliş beklentisini güçlendiren kurumlardan olurken, 2026 yılı için altın tahminini 4.400 dolar/ons seviyesine çıkarmıştı.

İngiliz HSBC'ye göre de altının ortalama fiyatı 2026 yılında 4.600 dolara çıkabilir, hatta 2026 başında 5.000 doları görebilir.

ABD’nin en büyük ikinci bankası olan Wells Fargo da ons altın için 2026 sonu hedef bandını 3.900-4.100 dolardan 4.500-4.700 dolara çıkardı.