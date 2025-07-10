Zayıf dolar ve faiz indirimi beklentisi altını destekliyor

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesi ve yıl sonuna doğru ABD faiz oranlarında indirim beklentileriyle desteklenerek yükseliş gösterdi.

Yatırımcılar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin daha fazla ayrıntı bekliyordu.

Spot altın yüzde 0,5 artışla ons başına 3,330.35 dolara kadar yükselişin ardından 3325 dolar seviyesinden işlem görüyor.

WisdomTree Emtia Stratejisti Nitesh Shah, doların zayıflamasına neden olan gelişmelerin altın için olumlu bir ortam yarattığını belirtti.

ABD dolar endeksi rakiplerine karşı yüzde 0,2 düşerek altını diğer para birimi sahipleri için daha ucuz hale getirdi. Buna karşın, ABD Başkanı Trump'ın çarşamba günü bakır ithalatına yüzde 50 ve Brezilya'dan gelen mallara yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararı gibi son ticaret adımları piyasalar tarafından büyük ölçüde göz ardı edildi.

City Index'ten Matt Simpson, tarifelerin piyasa üzerindeki etkisinin her yeni başlıkla azaldığını ve "tarife yorgunluğu"nun volatiliteyi canlandırmak için yeni bir katalizöre ihtiyaç duyulduğunu söyledi.