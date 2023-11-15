Altına 'ABD enflasyonu' desteği

Altının ons fiyatı, dün beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi sonrası 1945 dolardan 1970 dolara kadar yükselirken, bugün de primli seyrediyor. Bugünkü işlemlerde 1968 dolara kadar yükselen ons altın, 09.00 itibarıyla yüzde 0,16 kazançla 1966 dolarda işlem görüyor.

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişle değer kazancına yöneldi. 1816 liraya kadar çıkan gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,19 artışla 1810 liradan alıcı buluyor.