Altında 18 yılın en sert aylık düşüşü: İşte 30 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 5.953 TL, ons altın ise 3.971 dolar seviyesinden başladı.

Jeopolitik belirsizlikler, enflasyon ve faiz risklerinin etkisiyle yeniden satış baskısı altına giren ons altın, haziran ayının son işlem gününde aylık bazda yüzde 12,65 değer kaybına ilerliyor.

Bu performans, küresel finans krizinden bu yana geçen 18 yılın en sert aylık düşüşü olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 30 Haziran 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.953,15 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.875,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.708,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 39.665,69 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.290,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 99.468,41 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.971,83 dolar