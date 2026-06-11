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Altında 2026 yılı kazançları eridi: İşte 11 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 11 Haziran 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altında 2026 yılı kazançları eridi: İşte 11 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın  6.040 TL seviyesinden, ons altın ise 4.070 dolar düzeyinden işlem görerek güne başladı.

ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi, piyasalarda Fed’in yeniden faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirirken, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim de altın piyasasındaki satış baskısını artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın 4.024 dolara kadar gerileyerek Kasım 2025’ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Gram altın da 6.000 TL sınırının altını test ederken, 2026 yılı boyunca elde ettiği kazançların önemli bölümünü geri verdi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 11 Haziran 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.038,20 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.069,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.132,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.843,05 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.169,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 102.420,83 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.076,72 dolar

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