Altında denge arayışı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 19 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın, yatırımcıların küresel borsalardaki değer kayıplarını, teknoloji hisselerinin yüksek fiyatlamalarına dair çekincelerini ve ABD'deki faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığını göz önünde bulundurarak yatay bir seyir izledi.

Altın, bu yıl yaklaşık yüzde 55 yükseldi ve geçen ayki rekor seviyeden çekilmesine rağmen 1979’dan bu yana en iyi yılını geçirmeye hazırlanıyor. Bu yükselişte merkez bankalarının artan alımları ile yatırımcıların devlet borçları ve para birimlerinden kaynaklanan risklere karşı korunma isteği etkili oldu.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 576 liradan işlem gördü.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 540 liradan tamamladı. Güne değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 576 lira seviyesinde bulundu.

Çeyrek altın 9 bin 494 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 828 liradan satılırken, güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,6 artışla 4 bin 95 dolarda seyretti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile açıklanması beklenen Nvidia'nın finansal sonuçlarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması değerlendiriliyor.

Analistler bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesinde enflasyon ve cari işlemler dengesi, ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

