Altında denge arayışı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Küresel piyasalarda ons altın fiyatında salı günü yaşanan ve %5’i aşan sert düşüşün ardından, belli seviyelerde tutunma çabası öne çıkıyor.

Beklentiler ne yönde?

Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; ABD’ye duyulan güvenin, Başkan Donald Trump’ın tarifeleri ve finansal yaptırımları ile aşındığı belirtilerek “Korumacılığın geri dönmesiyle birlikte dünya merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak altın almaya yönelmeleri ve ABD ile Çin arasındaki bilek güreşi, altına olan talebi artırdı. Bu talebin devam etmesi muhtemel görünüyor. Arada görülen kâr satışlarını ise normal karşılamak gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

Altında son günlerde yaşanan satışları da bir kâr realizasyonu olarak değerlendirmenin doğru olacağı aktarılan raporda, “Ons fiyatında 4.000 doların aşağısına geçilirse, 3.800 dolara kadar gevşeme olasılığı belirebilir. Bu seviyelere inilmesi durumunda ise piyasa bunu alım fırsatı olarak değerlendirebilir. 2026 yılı itibari ile 4750-4900 dolar bandını hedef olarak belirliyoruz. Kısa vadede ise 4.170 dolar aşağısında, 3.800 dolara varabilecek baskı olasılığını da göz ardı etmiyoruz” denildi.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 573 liradan işlem gördü.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 531 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 5 bin 573 lira seviyesinden karşılık bulurken, çeyrek altın 9 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 38 bin 800 liradan satıldı.

Güne artışla başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 124 dolarda seyrediyor.

Dolar endeksindeki toparlanma ve kar realizasyonlarının etkisiyle önceki günlerde altın fiyatlarında görülen düşüş eğilimi, ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle bugün yükselişe döndü.

Gözler faiz kararında

Analistler, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler, siyasi belirsizlikler, ticari gerilimler ve merkez bankalarının devam eden altın alımlarının hali hazırda altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra, tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 500 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor.