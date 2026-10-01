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Altında denge arayışı: İşte 1 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 1 Ekim 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altında denge arayışı: İşte 1 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.577 TL, ons altın ise 4.176 dolar seviyesinden başladı.

Ons altın 4.100-4.200 dolar aralığında tutunma çabasını sürdürürken, ABD’de açıklanan PCE enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi dikkat çekti. Verinin ardından, Fed’in ekim toplantısında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler yüzde 38 seviyelerine kadar geriledi.

Söz konusu gelişme altın fiyatları açısından destekleyici bir unsur olarak öne çıkarken, yüksek petrol fiyatları ve ABD tahvil faizlerindeki seyir yükselişi sınırlamaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 1 Ekim 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.577,89 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.806,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.605,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.016,66 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.085,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.871,54 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.176,42 dolar

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