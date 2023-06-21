Altında dikkatler Powell'a çevrildi

Altın yatırımcısının gözü, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi Finans Komitesi önünde yapacağı yarı yıl konuşmasında olacak. Powell’ın sunumu, Türkiye saati ile 17.00’de başlayacak. Powell'ın şahin tavrını sürdürmesi beklenirken; kritik açıklamalar öncesi dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri yükselişte, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları ise baskı altında hareket ediyor.

Altının ons fiyatı, dün günü 1937 dolardan kapanmasının ardından saat 13.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,16 altında 1933 dolardan alıcı buluyor. Sarı maden bugünkü işlemlerde 1931 dolara kadar geriledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1930 ve 1920 dolar destek olarak öne çıkarken, 1940 ve 1950 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda risk iştahı düşük

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi risk iştahının düşük seyrettiğini ifade ederek, Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Dün açıklanan verilerde ABD'nin konut başlangıçlarının mayısta yüzde 21,7 arttığını hatırlatarak, konut piyasasının sıcak kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü dile getirerek, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlediğini söyledi.

Gram altında düşüş

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,06 altında 1465 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2410 lira, Cumhuriyet altını da 9730 liradan satılıyor.

Dün döviz kuruna ve altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1468 liradan tamamlamıştı.