Altında düşüş baskısı sürüyor: İşte 29 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.516 TL, ons altın ise 4.132 dolar seviyesinden başladı.

Altın salı günü yatay bir görünüm sergilerken, Fed’in faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle yedi haftayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine yakın işlem gördü.

Piyasalarda gözler ise bu hafta açıklanması beklenen bir dizi ABD ekonomik verisine çevrildi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 29 Eylül 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.516,11 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.722,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.437,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.784,63 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.751,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.289,68 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.132,25 dolar